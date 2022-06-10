Büyükşehir'den istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacak kurs

Ş. (KAYMEK), büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Kayseri'de sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla “150 Yılda 150 Proje” çerçevesinde “Turizm Personeli Yetiştirme Kursları” düzenliyor. Turizm Personeli Yetiştirme Kursları 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Kayseri Büyükşehir bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, hayat boyu öğrenme anlayışıyla her yaştan vatandaşın akademik, kişisel, sosyal, sanatsal ve mesleki gelişimlerine katkı sunmayı sürdürüyor. Bu çerçevede KAYMEK, 2022 yılı Yaz Döneminde Yaygın Eğitim Kurumları müfredatı çerçevesinde, 46 farklı branşta, 8 farklı tesiste yetişkinlere yönelik kurslar düzenleyecek. Bu kursların içerisinde büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Kayseri'de sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla “150 Yılda 150 Proje” çerçevesinde “Turizm Personeli Yetiştirme Kursları” olacak.

KAYMEK'in hem istihdama hem de şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açtığı ‘Santralist, Ön Büro Elemanı, Rezervasyon Elemanı, Seyahat İşletmeciliği Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Özel Turizm Rehberliği' kursları şehrin turizm sektörüne kalifiye personel yetiştirecek. 4 Temmuz Pazartesi günü KAYMEK Akademi Tesisi'nde açılacak olan Turizm Personeli Yetiştirme Kursları'nın kayıtları başladı. Ücretsiz olarak hizmet veren KAYMEK kurslarına kayıt için vatandaşların www.kaymekonline.com adresini ziyaret etmesi yeterli olacak.