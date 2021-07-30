Büyükşehir'den kırsala 41 milyon TL'lik asfalt

Memduh Büyükkılıç'ın 2021 yılı yatırımları arasında özel önem verdiği kırsal mahallelere ulaşım hizmeti kapsamında toplam 41 milyon TL bedelle 8 bölgede 605 kilometrelik yolda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, asfalt çalışmaları kapsamında 41 milyon TL bedelle ihalesini gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarına 8 bölgede başladı. Pınarbaşı ilçesi Dikilitaş ve Kaftangiyen Mahalleleri arası yola temel malzeme yapılırken, Pınarbaşı ilçesi Tersakan-Kaynar Mahalleleri arası yola II. kat sathi kaplama yapılıyor. Yeşilhisar ilçesi Doğanlı Mahallesi İl Yolu Bağlantı arası yola II. Kat sathi kaplama yapan ekipler, Yeşilhisar ilçesi Erdemli Mahallesi İl Yolu Bağlantı arası yola I. Kat sathi kaplama ile yine Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi İl Yolu Bağlantı arası yola II. Kat sathi kaplama yapıyor. Ekipler ayrıca Yahyalı ilçesi Denizovası Mahallesi ve Develi ilçesi Kozluca Mahallesi yollarına temel malzeme çalışması gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı'nca, kırsal yollarda 605.20 kilometrelik hizmet yaparak, ilçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlanıyor.