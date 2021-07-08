Büyükşehirden kırsala 41 milyonluk asfalt yatırımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 2021 yılı yatırım ve projeleri arasında özel önem verdiği kırsal mahallelere yönelik ulaşım hizmeti için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, asfalt çalışmaları kapsamında 41 milyon TL'lik ihalesini gerçekleştirerek, ilçelerdeki çalışmalarına başladı. Yol güvenliğini ve konforunu da artıracak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım içerisindeki asfaltlama hedefleri içerisinde ilçeleri de göz ardı etmedi. Bu kapsamda ilçelerde 605 kilometrelik asfalt çalışması yapılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı, kırsal yollarda 605.20 kilometrelik satıh asfalt kaplama işi yaparak, ilçelerdeki yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması planlanıyor.