Büyükşehir'den Koramaz Vadisi'nin doğal güzelliğini koruyacak karar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi'nin korunması amacıyla vadiyi araç trafiğine kapatan bir karar aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın büyük önem verdiği ve gayretleri ile doğudan batıya doğru kıvrılan, 12 kilometre uzunluğundaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan eşsiz doğa harikası Koramaz Vadisi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor.

Tarihi mirasa ve doğal güzelliklere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, UKOME'nin 08.06.2023 tarihli ve 2023/06-46 sayılı kararı ile vadiyi araç trafiğine kapattı. Vadiyi gezmeye gelen ziyaretçiler ve mahalle sakinlerinin talepleri üzerine toplanan UKOME kurulunun almış olduğu karar, uygulamaya konuldu.

Karara göre, mahalle sakinleri evlerine ve bahçelerine araçları ile rahatlıkla ulaşabilecekler. Ayrıca gezmeye gelen ziyaretçiler ise araçlarını belirli bir yere bırakarak vadiyi baştan sona gezebilecekler.

Bu uygulama ile vadinin doğal güzelliklerinin korunması hedeflenirken, doğa yürüyüşü yapanlar da daha huzur dolu bir yürüyüşü imkânına sahip oldu.