Büyükşehirden Kurumsal Hafıza Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla geliştirilen KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında 7'den 70'e tüm Kayserililere hizmet ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, teknoloji altyapısını da sürekli geliştirerek vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından Alo 153 Çağrı Merkezi personelinin vatandaşların taleplerinin çözümü noktasında süreci hızlandırmak adına planlanan Kayport Kurumsal Hafıza-Güncel Bilgi Bankası (KAYPORT GBB) projesinin tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ve müdürler ile daire başkanlıklarının yetkilileri katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, “Kayport içerisinde bulunan bilgi portalı sekmesinin aktif olarak kullanılmasıyla içeriğindeki bilgilerin arkadaşlarımız tarafından nitelikli bir şekilde doldurulması, güncel tutulması ve etkin bir şekilde 153 çağrı merkezimizdeki arkadaşların doğru ve güncel bilgilere ulaşması sonucunda vatandaşımızın memnuniyetini daha da fazla artıracak bir proje yürütülüyor” dedi. Toplantıda projeyle ilgili bilgiler verileceğini ifade eden Öztürk, “153 Çağrı Merkezi'ndeki arkadaşlarımız birimlerimizdeki yetenekli, değerli, seçilmiş personellerin, birimlerine hâkim olması ve birimlerinin yaptığı iş ve işlemleri tam ve doğru bir şekilde bu portala yansıtması sonucunda Alo 153 Çağrı Merkezi'nin bilgisinin artırılması ve vatandaşa en kısa sürede en doğru bilginin verilmesi köprüsünü sağlamış olacağız. Dolayısıyla bu projeyi önemsiyoruz. Sizlerin bu konuda en güzel şekilde veriyi işleyeceğinize ve bu projeye katkı vereceğinize inanmaktayız” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vatandaş memnuniyetine önem veren bir anlayışla çalışmalar yaptığını vurgulayan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Memduh başkanımız da vatandaş memnuniyetini ön sırada tutan bir anlayışla çalışmalarını yürüten bir başkandır. Bunun gereğini yapmak suretiyle hepimiz ‘bu hizmet yarışında varız' deyip gerekeni yapacağız ve sonuçlarında biz de vatandaşlarımız da mutlu olacak. Vermiş olduğunuz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan bilgi işlem birimimize, çağrı merkezi personeli arkadaşlarımıza, halkla ilişkiler, basın yayın birimimize teşekkür ediyorum.”

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde hazırlanan Kayport Kurumsal Hafıza-Güncel Bilgi Bankası (Kayport GBB) Projesi, bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı, anlık olarak sorulan ve hızlıca cevabın verilmesi gereken konularda zaman kaybetmeden güncel bilgiye ulaşıp anlık çözümler üreterek vatandaşı bilgilendirmeyi amaçlıyor. Proje çerçevesinde, telefonla iletişim kurarak yetkili birimden 7/24 güncel bilgi almakla zaman kaybetmemek, bilginin doğruluğunu artırmak ve yanlış bilgilerin önüne geçmek hedefleniyor. Ayrıca çağrı sürelerini kısaltarak, nitelikli, kaliteli ve memnuniyet oranı yüksek vatandaşların sayısını artırmayı, birimler arası telefon trafiğini azaltmayı ve iş yükünü hafifleterek tüm birimlerin daha koordineli çalışmasını sağlamak da projenin hedefleri arasında yer alıyor.