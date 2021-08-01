Büyükşehir'den Manavgat'a destek ekibi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 kişilik ekip, Yahyalı'daki yangını söndürür söndürmez, terleri soğumadan Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamaya gitti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen ve iki gün süren yangına başarıyla müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı kahraman personel, Antalya'nın Manavgat ilçesine desteğe gitti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınlar rüzgârın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılırken, yangını söndürme çalışmalarına Kayseri'den de ekip gönderildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 2 yangın söndürme ve kurtarma aracı ile 8 personel, mesai arkadaşları tarafından Manavgat'a uğurlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı'da çıkan yangını fedakârca ve uykusuz bir şekilde söndüren kahraman ekibin, dinlenmeden ve aralık vermeden Antalya'nın Manavgat ilçesine hareket ettiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri'de çıkan yangımızı çok şükür söndürdük. Şimdi itfaiye ekibimiz Manavgat'a gitti. Ekiplerimiz Manavgat bölgesinde yapılacak görevlendirmenin ardından belirlenen noktalarda yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Tek tek tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.