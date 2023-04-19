Büyükşehir'den mezarlıklara ücretsiz ulaşım

Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapabilmeleri için arife günü ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü mezarlık ziyaretleri için ücretsiz otobüs seferi düzenleyecek. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin arife günü mezarlık ziyaretleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini belirtti.

20 Nisan Arife Günü Asri Mezarlık ile Şehir Merkezi arasında 2 hat kodu ile hizmet verecek otobüslerin Kiçikapı'dan hareket edip Asri Mezarlığa kadar her 20 dakikada bir sefer düzenleyeceğini, seferlerin saat 09.00'da başlayacağını, saat 17.00'ye kadar devam edeceğini söyledi.

Yine Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ile Şehir Merkezi arasında 695 hat kodu ile otobüs seferleri düzenleneceğini ifade eden Büyükkılıç, bu hatta hareket noktasının Seyyid Burhaneddin olan saat 10.00, 12.00, 14.00 ve 16.00 olarak belirlendiğini, yine dönüşlerde hareket noktası Bülbül Pınarı Mezarlığı'ndan saat 10.45, 12.45, 14.45 ve 16.45 olarak düzenlendiğini ifade etti.