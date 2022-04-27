Büyükşehir'den mezarlıklarda bayram hazırlığı

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini yapmaları için mezarlıklarda bir dizi tedbirler alırken, temizlik ve bakım onarım çalışması da yaptı. Belediye ekipleri tarafından Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda geniş çerçeveli temizlik çalışması yapıldı.

Öte yandan Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram öncesi birçok çalışma yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlar engelli ve yaşlılara hizmet edecek.