Büyükşehir'den online "abonman kart" yükleme hizmeti

Bu çervesinde Büyükşehir Belediyesi, abonman ulaşım kartlarına internet aracılığı ile online yükleme hizmeti başlattı.

Kayseri'de ulaşımı daha hızlı ve güvenli, daha konforlu hale getirmek konusunda sürekli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım kartlarına bakiye yüklenmesini kolaylaştıran uygulamaları da hayata geçiriyor. Bu anlamda daha önce ulaşımdan faydalanmak için temassız kredi kartları ve NFC özellikli telefonlar ile toplu taşıma ücreti ödeme yöntemlerini vatandaşın hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de toplu taşıma için kullanılan abonman kartlarına online olarak bakiye yükleme imkânı da tanıdı.

Abonman yükleme işlemi online olarak, http://kart38.com yada http://kayseriulasim.com adreslerinden yapılabilirken, yükleme işleminin ardından en yakın kiosk cihazlarından vize işlemi tamamlanabilecek.

HER PLATFORMDAN BİLET DOLUM, HER ANLAMDA HİZMET

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki ulaşım alt yapısını, ulaşım çeşitliliğini arttırmak suretiyle konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım hizmetini Kayserililere sunarken, toplu ulaşım biletleri dolumu konusunda da tüm imkânları adeta seferber ediyor. Bu çerçevesinde ayrıca N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulama'sından da vatandaşlara ulaşım ödeme kolaylığı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ulaşım A.Ş. aracılığı ile 340 bayi, 17 özel gişe ve 80 otomatik bilet dolum makinası ile hizmet verirken, toplam 437 fiziki noktada vatandaşlar, bilet teminini yapabiliyor.