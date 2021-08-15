Büyükşehir'den Oruçreis'e modern dönüşüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, yapılacak konutların günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mimariler olacağını ifade etti.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve hak sahipleri katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın girişimleri ve gayretleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'ne ilişkin riskli alan ilanı yapılan alanda bulunan hak sahiplerine bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, "Kentsel dönüşüm devletin sağladığı bir kolaylık, imar yöntemidir" diye nitelediği kentsel dönüşüm hakkında bilgiler vererek, Büyükşehir Belediyesi'nin uzlaşma görüşmelerini gerçekleştireceğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın hak sahiplerine dağıtımı gerçekleştirilecek konutları yapacağını söyledi. Mevcut yapıların ve mülkiyetlerin tespitlerinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nca tamamlandığını ifade eden Elcuman, yapılacak konutların günümüz modern ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mimariler olacağını söyledi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp de, güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulaması sağlanacağını belirterek, riskli alan ilanı sağlanan alanda bulunan hak sahiplerine uzlaşma kriterlerini anlattı. Konuşmasında alan içerisinde uzlaşmanın Eylül ayı sonu itibari ile başlayacağını da paylaşan Alp, görüşmelerin tamamlanacağını iki grupta söyledi. İlk grup hak sahipleri ile uzlaşma sağlanacağını, 572 adet dairenin yapım ihalesinin TOKİ tarafından 7 Eylül 2021 tarihinde yapılacağını belirten Alp, ''Mevcut alandaki yapıların tamamı ruhsatsız olup, afet riski altında bulunuyor olması, ayrıca bölgede çok ciddi güvenlik problemleri ve imar uygulamalarının yapılamaması sonucu sosyal alanların oluşturulamaması dönüşümün temel nedenlerinin ve gerekliliğini göstermektedir'' ifadesinde bulundu.

Uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis tarafından alınacak karar doğrultusunda gerçekleşecek olan süreçte, herkesle eşit ve şeffaf bir uzlaşma görüşmesi yapılacak.