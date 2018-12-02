Büyükşehir'den öz denetim

Daha önce yapılan denetimler artık bu ekiplerce gerçekleştirilecek ve toplu ulaşım araçlarında yaşanan sorunlar minimuma indirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in toplu ulaşım araçlarıyla ilgili hassasiyeti ve yolcuların şikayetlerinin önlenmesi konusundaki talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından oluşturulan Ulaşım Denetleme Ekipleri Seyyid Burhaneddin Mezarlığı önünden başlayarak tüm otobüsleri denetime tabi tuttu. Kayseri Ulaşım A.Ş. Otobüs İşletme Şefi Sadullah Demirkan dört ana merkezde denetimler yaptıklarını söyledi. Yolcuların daha rahat seyahat etmelerini amaçladıklarını ifade eden Demirkan, “Araçların temizliği şoförlerin kılık kıyafeti ve yaka kartlarını denetliyoruz. Bu arada yolculardan gelen şikayetleri de değerlendiriyoruz” dedi.

Kayseri Ulaşım A.Ş. ekipleri denetimleri Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası ile birlikte yapıyor. Otobüsçüler Esnafı Odası Başkan Vekili Rıza Kaya, bu denetimlerle yolcuların şikayetine neden olan sorunlara çözüm üreteceklerini belirtti.

Seyit Burhaneddin Durağı'nda görevli Ulaşım Denetleme Ekibi denetimlerine otobüslerin dış görünümü ile başladı ve tüm otobüslerin içi ile şoförlerin kılık kıyafeti denetime tabi tutuldu. Denetimlerde, otobüslerdeki yolcuların elle temas ettikleri yerlerin temizliği detaylı bir şekilde kontrol edildi. Denetimler sırasında görülen tüm eksikliklerle ilgili rapor oluşturularak şoförler uyarıldı.