Büyükşehirden Personele Enerji Verimliliği Eğitim Semineri

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda belediye personeline yönelik İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirildi. Gerçekleşen hizmet içi eğitim seminerine Büyükşehir Belediyesi'nin her biriminden personel katılırken, katılımcılar iklim değişikliği, enerji ve enerji verimliliği konularında önemli bilgiler edindiler. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Elektronik Mühendisi ve Başdenetçi Aydıner Tahan'ın gerçekleştirdiği İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde, katılımcı belediye personeline ‘enerji ile ilgili genel bilgiler, enerji, çevre, iklim değişikliği, enerji verimliliği nedir, neden gereklidir?, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerjimizi nasıl verimli kullanırız?' başlıklarında hizmeti içi eğitim semineri verildi. Enerjiye yönelik geniş bir sunum yapılan seminerde, tasarrufun püf noktaları da anlatıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehre yaptığı hizmetlerin daha iyi yürütülmesi adına, hizmetleri gerçekleştirecek personelini, hem personelin kendisi, hem de şehir için geliştirmeye özen gösteriyor.

Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yangın ve afet, sağlık, stres, beslenme, kanun, yönetmelikler ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu gibi hemen her konuda hizmet içi eğitim seminerlerini gerçekleştiriyor.