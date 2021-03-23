Büyükşehir'den personele 'Hayat Kurtaracak' eğitim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından personele ‘Yangından Korunma, Yangın Söndürme ve İlk Yardım Eğitimi' verilerek, olası yangınlarda ve kazalarda hayati bilgiler paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları Başkanlığı ve Sivil Savunma Uzmanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği personele yönelik, ‘Yangından Korunma, Yangın Söndürme ve İlk Yardım Eğitimi' Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen eğitim seminerine, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Kadir Taşkesen ve Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş ile Büyükşehir Belediyesi birimlerinde görevli personel katıldı.

Eğitim seminerinde Afet Koordinasyon ve Planlama Amiri Orhan Canpolat, evde, araçta çıkacak yangınlarda nasıl müdahale edileceğine yönelik katılımcılara hayati bilgiler verdi. Ülke genelinde 53 şehrin 112 Çağrı Merkezi'ne geçtiğini, Kayseri'de de itfaiyenin 112'yi kullandığını belirten Canpolat, kentte yoğunlukla yangınların elektrikli tehlikelerden çıktığını ifade etti. Canpolat, yangın, yangın çeşitleri, yangın önleme, yangın sırasında yapılabilecek müdahaleler ve alınacak tedbirler hakkında ayrıntılı bilgiler vererek, araçlarda olduğu gibi evlerde de yangın söndürme tüpünün hayati önem taşıdığını örnekler vererek anlattı.

Daha sonra kürsüye gelen OSGB eğitmeni Halise Sena Dursun, katılımcılara temel ilk yardım eğitimi verdi. Herhangi bir acil durumda yaralıya ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, yaralıya nasıl davranılması gerektiği teorik olarak anlatan Dursun, trafik kazalarında bilinçli olarak ilk yardım yapılmasını, bilinçsiz olarak yapılan yardımların hastaya iyilik yerine, kötülük yapıldığını vurguladı.

Eğitim, korona virüs tedbirleri kapsamında iki grup şeklinde yapıldı.