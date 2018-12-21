Büyükşehir'den sağlık semineri

Söyleşiye Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı bir toplum hayatı için önemli hastalıklarla ilgili toplumu bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen sağlık söyleşilerinde mevsimsel hastalıklar konusunda önemli bilgiler verildi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Seminer Salonu'nda yapılan söyleşiye Acıbadem Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Murat Doğan katıldı. Kış mevsiminde sıklıkla görülen nezle, grip gibi hastalıklarla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Doç. Dr. Doğan, özellikle grip üzerinde durdu ve hastalığın buluşma yollarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığa neden olan virüsün her gün elimizle dokunduğumuz alanlarda uzun süre yaşadığını ifade eden Doğan, hijyenin önemine dikkat çekti ve hastalığın bulaşabileceği alanlarla temas halinde ellerin yıkanması gerektiğini vurguladı.