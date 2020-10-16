Büyükşehir'den Sarız'a konforlu bağlantı yolu

Memduh Büyükkılıç'ın 16 ilçenin tamamını kucaklayan hizmet anlayışıyla tüm ilçelere yönelik Büyükşehir ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürülüyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç'ın Sarız ziyareti sırasında talimatını verdiği Sarız'ı Kahramanmaraş il yoluna bağlayan 4.5 kilometrelik yolda ikinci kat asfalt çalışması yapıldı.

Başkan Büyükkılıç'ın her fırsatta vurguladığı “Uyum Kültürü” kapsamında 16 ilçeye yönelik dayanışma içerisinde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yine her fırsatta ilçeleri ziyaret ederek, sorunları yerinde gören ve ilçe belediye başkanlarının taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, Sarız ziyareti sırasında gündeme getirilen Kahramanmaraş bağlantı yolu ile ilgili konunun çözülmesini sağladı.

Büyükşehir ekiplerinin Başkan Büyükkılıç'ın verdiği talimat üzerine başlattığı çalışmalar sonucu, Sarız'ı Kahramanmaraş il yoluna Darıdere çıkışından bağlayan 4.5 kilometre uzunluğundaki yolda, altyapısının tamamlanmasının ardından önce 1. kat asfalt çalışması yapıldı. Büyükşehir ekipleri yolun daha konforlu ve uzun ömürlü olabilmesi için 2. kat asfalt çalışmasını da bitirdi. Yol çizgileri ile yatay ve düşey işaretlemeleri yapılan yok konforlu ve güvenli bir şekilde hizmet vermeye başladı.