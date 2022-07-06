Büyükşehir'den Şehir Mezarlığı'nda ücretsiz araç hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı'nda Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapabilmelerini sağlamak için 14 araç ile yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini yapmaları için mezarlıklarda bir dizi tedbirler alındı.

ŞEHİR MEZARLIĞI'NA ARAÇ ALINMAYACAK

Tedbirler çerçevesinde, arife günü ve bayramın ilk günü Şehir Mezarlığı içerisine özel araç girişlerine izin verilmeyecek. Vatandaşların rahat bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için her bayram olduğu gibi bu bayramda da Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Şehir Mezarlığı girişinde Büyükşehir'e ait araçlar vatandaşlara hizmet verecek.

BÜYÜKŞEHİR'İN 14 ARACI, MEZARLIK İÇERİSİNDE VATANDAŞA HİZMET EDECEK

Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi'nin 12 aracı, mezarlık içerisinde Kayserililere hizmet edecek. Bu araçlar arife günü ve bayramın ilk günü Kurban Bayramı boyunca mezarlık içerisinde ücretsiz seferler yapacak.