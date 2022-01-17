Büyükşehirden son teknolojik özel duraklar

Memduh Büyükkılıç, daha konforlu ve daha güvenli ulaşım için toplu taşıma araçlarını bekleyen yolculara özel çok fonksiyonlu kapalı durakları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım konusundaki projeleri, şehrin konforuna ve güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. toplu taşıma aktarma duraklarında önemli bir uygulamaya imza atarak söz konusu yerleri yaşam alanı haline getiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, şarj ve USB üniteleri gibi ihtiyaçlarına imkân tanıyan kapalı durak hizmetini vermeye başladı. Ayrıca durakların yanlarında yolcuların ihtiyacını gidermek için WC bulunurken, duraklar içerisinde önümüzdeki süreçte mini kitaplık ve internet hizmetleri de planlanıyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, daha konforlu ve daha güvenli ulaşım için toplu taşıma araçlarını bekleyen yolculara özel duraklar geliştirdiklerini belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi projelerle vatandaşımıza konforlu ve güvenli seyahat hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Hizmete sunulan kapalı duraklarımız ile yolcularımıza 4 mevsim kolaylık sunmayı amaçlıyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Büyükkılıç, ilk etapta kentte aktarma durakları olan Anafartalar Aktarma Durağı'na 2 adet, Beyazşehir Aktarma Durağı'na 2 adet, Yeşil Mahalle Aktarma Durağı, Talas Dedeoğlu Aktarma Durağı ve Harikalar Diyarı Aktarma Durağı olmak üzere 5 farklı bölgeye toplam 7 adet kapalı durak konulduğunu vurguladı. Durakların özellikleri hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Duraklarımız tamamen kapalı duraklardır. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan yolcularımızı korumaktadır. Kış şartları için içerisinde ısıtıcı montajları yapılacaktır. Sensörlü otomatik kapısı mevcuttur. Yolcularımızın güvenliği için içerisinde kameralar bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde oturma grupları mevcuttur” diye konuştu.