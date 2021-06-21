Büyükşehir'den tarihi kalede sanat sergisi

Ş. (KAYMEK) tarafından tarihi Kayseri Kalesi'nde 241 eserin yer aldığı ‘Sanat Sergisi' ziyarete açıldı. Bu kapsamda 37 farklı branşta icra edilen sanat eseri bir hafta boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Düzenlediği sanat ve mesleki eğitim kurslarında kursiyerlerin kişisel becerilerini geliştirme, geleneksel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarma, mesleki yeterlilikleri artırabilme, özgüven sahibi, verimli, bilgili ve donanımlı bireyler yetiştirme anlayışıyla eğitimlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK, her kesime hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinerek, verdiği eğitim, kurs ve düzenlediği sergilerle sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor. Geleneksel el sanatlarını yaşatmak, tanıtmak ve Kayseri'yi bir sanat kenti hâline getirmek için çalışmalarını sürdüren KAYMEK, yeni bir sergiyi daha sanatseverlerin beğenisine sundu. 37 farklı branşta icra edilmiş toplam 241 eserin yer aldığı KAYMEK Sanat Sergisi'nde, başta Maraş işi olmak üzere çini, kâğıt rölyef, kâğıt telkâri, ebru, yağlı boya resim, makine işi, seramik şekillendirme, gümüş takı işlemeciliği, cam altı boyama ve elde halı dokuma gibi birçok alandan eserlere yer verilirken, sergi 24 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın davetlisi olarak Kayseri'ye gelen dokuz Büyükşehir Belediye Başkanı, tarihi Kayseri Kalesi'nde açılan ve 241 sanat eserinin sergilendiği KAYMEK Sanat Sergisi'ni ziyaret etti. Sergi, konuk başkanlar tarafından ilgiyle gezildi.

Öte yandan KAYMEK tarafından gerçekleştirilen yüz yüze eğitimler başlıyor. 5 Temmuz'da, Covid-19 tedbirleri alınarak ve sosyal mesafeye kurallarına uygun sınıflarda gerekli hassasiyet gösterilerek yapılacak yüz yüze eğitimler için başvurular alınmaya başladı. Üç farklı birimiyle yüz yüze eğitimlere başlayacak olan KAYMEK, Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda 25 farklı alanda 200'ün üzerinde sanat, kişisel gelişim ve mesleki eğitim kursu açıyor. Kursların sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika veya katılım belgesi verilecek. Ayrıca Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına katılan kursiyerler için sergiler, yarışmalar ve seminerler gibi sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer verilecek.

Gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine hızlandırılmış Türkçe ve Matematik dersleri verilerek öğrencilerin dönem içerisindeki hazır bulunuşlukları da desteklenmesi planlanırken, KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde ve İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri'nde 8-14 yaş grubuna Kur'an-ı Kerim, Temel Dinî Bilgiler ve Değerler Eğitimi verilecek ve sportif faaliyetler, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerle gençlerin renkli ve dolu dolu bir yaz geçirmeleri de sağlanacak. Vatandaşlar, birçok alanda eğitim, kültür ve sanat ihtiyacına cevap verecek olan KAYMEK'in yaz kurslarına ücretsiz kayıt için www.kaymekonline.com adresini ziyaret edebilecek.