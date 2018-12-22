Büyükşehir'den tasavvuf müziği konseri

Şehir Tiyatrosu'ndaki konser ilgiyle takip edildi.

Büyükşehir Belediyesi birbirinden farklı etkinlikleri Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu bir konser verdi.

Şehir Tiyatrosu'nda Şef Yusuf Hikmet Balak yönetiminde gerçekleşen konserde koro ve solo olarak tasavvuf musikisinden örnekler sunuldu. Konser, tasavvuf musikisini sevenler tarafından ilgiyle takip edildi.