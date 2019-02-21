Büyükşehir'den tasavvuf müziği konseri

Şehir Tiyatrosu'ndaki konser ilgiyle takip edildi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayserilileri her hafta farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu kez Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu sahne aldı.

Tasavvuf Musikisi Korosu, Şef Yusuf Hikmet Balak yönetiminde Şehir Tiyatrosu'nda bir konser vererek koro ve solo halinde tasavvuf musikisinden örnekler sundu. Konser, tasavvuf musikisini sevenler tarafından ilgiyle takip edildi.