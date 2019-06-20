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Büyükşehir'den Teknik Seminer

Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin teknik birimlerinde görev yapan personele yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde teknik destek eğitimi verildi.


Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim semineri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Seminere İdari ve Teknik İşler Koordinatörü Vedat Kılıç da katıldı.


Seminerde, Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde görev yapan teknik personele destek eğitimi verildi ve konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

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