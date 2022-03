Büyükşehir'den Türk Sanat Müziği Konseri ile müzik ziyafeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun gerçekleştirdiği muhteşem bir konser ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın sürdürdüğü kentteki kültür sanat etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri ile devam etti. Kayseri İl Kültür Turizm Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, keyifli geçen konserde birbirinden seçkin Türk Sanat Müziği parçaları seslendirildi. Koro Şefi Burhan Surluev yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun Kürdilihicazkar Konseri vatandaşlardan tam not aldı. Türk Sanat Müziği'nin seçkin şarkılarının seslendirildiği konserde, şarkılara seyirciler de eşlik etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri faaliyetlerinde hız kesmiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenleyecek büyükşehir belediyesi tarafından, saat 19.30'da Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu Konseri'ne, tüm Kayserililer davet edildi. Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 19.30'da Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği ‘Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu Konseri'ne ek olarak Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde saat 19.00'da düzenleyeceği ‘Ritmini Yakala' spor etkinliği için de verdiği ücretsiz hizmeti sunuyor. Saat 18.30'da hareket edecek ücretsiz servis güzergâhı sırası ile Sümer Spor Tesisi önü, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi önü, Talas Spor Tesisi önü, Talas Sosyal Yaşam Merkezi önü, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi önü, Bayanlar (Fizyospor) Merkezi önü olarak belirlendi.