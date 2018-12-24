Büyükşehir'den yatırımcılar için fırsat

Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak olan ihaleyle Şeker Mahallesi'ndeki ticaret alanı arsası satışa sunulacak.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Şeker Mahallesi'ndeki 10 bin 729 metrekarelik ticaret alanı arsası için 26 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'da ihale yapılacak. Arsanın muhammen bedeli 11 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Satışa sunulacak olan arsa Şehir Hastanesi ile Mobilyakent'in arasında bulunuyor. Şehrin yeni gelişme alanında yer alan arsa için yatırımcılar 26 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'a kadar müracaatlarını yapabilirler.