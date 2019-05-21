Büyükşehir'den Yatırımcılar İçin Yeni Fırsatlar

Arsa ihaleleri 12 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılar için yeni bir fırsat daha sunuyor. 12 Haziran Çarşamba günü yapılacak olan ihalelerle mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan toplam 21 arsanın satışı yapılacak. 12 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak olan ihalede Anbar, 19 Mayıs, Pervane, Beyazşehir ve Konaklar mahallelerindeki 6 adet konut alanı arsası ile Pervane Mahallesi'ndeki 2 adet ticaret alanı arsasının satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 14.15'te yapılacak olan ihalede ise Şehir Hastanesi yanındaki arsalar satışa sunulacak. İhaleyle satışa sunulacak olan arsalar arasında 5 adet konut alanı arsası, 6 adet konut+ticaret alanı arsası, 1 adet ticaret alanı arsası ve 1 adet de özel eğitim tesisi alanı arsası yer alıyor.

İhalelere katılmak isteyen yatırımcıların en geç ihale günü olan 12 Haziran Çarşamba günü saat 13.30'a kadar müracaatlarını yaptırmaları gerekiyor.