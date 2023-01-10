Büyükşehirden yeni itfaiye personellerine iş güvenliği eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda göreve yeni başlayan itfaiye personeline iş güvenliği eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde iş güvenliği kurallarının en fazla lazım olduğu itfaiye teşkilatında göre alacak yeni itfaiye personeline İş Güvenliği Uzmanı Resul Oflaz tarafından eğitim semineri gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı Oflaz tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinde itfaiye personeline görev esnasında lazım olacak iş güvenliği kuralları ile iş güvenliği mevzuatı hakkında bilgiler aktarıldı. Soru-cevap şeklinde yapılan eğitim seminerinde göreve yeni başlayacak olan itfaiyeciler merak ettikleri veya bilmedikleri konularda yönelttikleri sorular ile bilgi edindiler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 53 araç ve 295 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.