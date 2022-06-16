Büyükşehir'in 5'inci Şiir Yarışması “Dadaloğlu” temalı yapılacak

Memduh Büyükkılıç, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen şiir yarışmasının beşincisinin bu yıl ‘Dadaloğlu' temasıyla düzenleneceğini ve başvuruların 20 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat alanında da vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve beğeni toplayan etkinliklerine, 5'incisini düzenlediği Şiir Yarışması ile devam ediyor. Kayseri'de kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Başta gençlerimiz olmak üzere hemşerilerimizin düzenlediğimiz etkinlik, faaliyet ver yarışmalara olan ilgisi bizleri bu konuda daha çok motive ediyor ve bizler de daha fazlası için gayret gösteriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şiir Yarışması'nın bu yıl beşincisinin gerçekleştirileceğini belirterek, “Dadaloğlu teması ile düzenleyeceğimiz beşinci şiir yarışmamızın başvuruları 20 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Şiir yarışmamızın konusunu ise ‘gurbet' olarak belirledik. Edebiyata gönül vermiş, şiir âşıklarını yarışmamıza katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son katılım tarihi 23 Eylül 2022 Cuma olan 5'inci Dadaloğlu Şiir Yarışması'nda, birinci, ikinci ve üçüncü ile 3 adet mansiyon derecesini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Prof. Dr. Mehmet Narlı, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Ömür Ceylan, Ali Günvar, Ali Ural, Hayati İnanç, Vedat Ali Tok ve Yavuz Bülent Bakiler'in yer alacağı seçici kurul belirleyecek. Yapılacak titiz değerlendirme sonucunda belirlenecek birincilik derecesi için ödül 6 bin TL, ikincilik derecesi için 5 bin TL, üçüncülük derecesi için ise 4 bin TL olurken, 3 katılımcı da 1000'er TL mansiyon ödülü almaya hak kazanacak. Edebiyatseverler 0 352 207 16 37 numaralı telefon üzerinden 5'inci Dadaloğlu Şiir Yarışması hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği yarışmalarda hem geçmiş değerlere vefa gösteriyor, hem de gençlerin geleceğine yatırım yapıyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi şiir yarışmalarının birincisi Âşık Seyrani, ikincisi Yaman Dede, üçüncüsü Kadı Burhanettin ve dördüncüsü ise Ahmet Remzi Akyürek anısına düzenlenmişti.