Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek Hikâye Yarışması'na edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında kentte birbirinden önemli kültür sanat faaliyetlerine imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 6. Hikâye Yarışması'nda, 6 Mayıs itibariyle başvurular sona erdi. Her yıl hikâyeye gönül verenlerin ilgiyle takip ettiği yarışmaya bu yıl da katılım yoğun oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat faaliyetleri alanında her yıl geleneksel hale getirilen hikâye yarışmalarının, bu yıl altıncısının düzenlendiğini belirterek, “Hemen her alanda olduğu gibi kültür sanat faaliyetlerinde de önemli etkinlikler düzenlemeye, sanatseverlerimizi, edebiyat aşığı hikâye severlerimizi desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

BİNE YAKIN BAŞVURU OLDU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hikâye yarışmasına edebiyatseverlerin yoğun bir ilgi gösterdiğini ve 6. Hikaye Yarışması'na yaklaşık bin vatandaşın başvuru yaptığını vurgulayan Büyükkılıç, “Kitapların kokusunu, satırların izini takip eden, edebiyata gönül veren birçok vatandaşımız her yıl düzenlenen hikâye yarışmamıza ve diğer edebiyat alanındaki etkinliklerimize yoğun ilgi gösteriyor. Yerel yöneticiler olarak, bu ilgi ve sevgiden dolayı elbette ki büyük mutluluk duyuyor, bu ilgiyi ve edebiyat sevgisini desteklemeye gayret ediyoruz. Bu gayemiz doğrultusunda geleneksel hikâye yarışmamızın bu yıl altıncısını düzenledik ve bu yıl da yarışmamıza bine yakın başvuru ile yoğun bir ilgi oldu. Jürimiz tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde dereceye giren vatandaşlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz” şeklinde konuştu.

TOPLAM 18 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Ulusal çapta düzenlenen ve hikâye konusunun ‘serbest' olduğu ödüllü yarışmada dereceye giren katılımcılardan birinciye 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 4 bin ve 3 adet mansiyon ödülü olarak biner TL olmak üzere toplam 18 bin TL, yarışmacılara destek ve teşvik için takdim edilecek.

Yarışmaya katılan hikâyeler arasından dereceye girecek olanların değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, sonuçlar 27 Haziran 2022'de açıklanacak. Dereceye girerek, ödüle layık görülecek hikâyeleri seçecek kurul, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Hikâyeci /Eleştirmen Necip Tosun, Hikâyeci Cemal Şakar, Hikâyeci Güray Süngü, Hikâyeci Mustafa Çiftci, Yazar Abdullah Harmancı, Hikâyeci Nurkal Kumsuz, Hikâyeci Hüdaverdi Aydoğdu ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Narlı'dan oluşuyor.

6.Hikâye Yarışması dereceye girenler listesi 27 Haziran'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin www.kayseri.bel.tr adresi üzerinden duyurulacak.