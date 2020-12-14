Büyükşehir'in 7. Ulusal Fotoğraf Yarışması'na Yoğun İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'incisi düzenlenen ‘Pandemi ile Yaşam' konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi sürecinin yaşama etkilerinin ve meydana getirdiği değişimleri konu alan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 7.Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları belli oldu.

2 bin 210 eser ile 647 yarışmacının katılım sağladığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7.Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Fotoğraf Sanatçısı Ali Saraçoğlu, Düşünen Şehir ve Şehir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Dursun Çiçek, (AFIAP)- (UFAD) Fotoğraf Sanatçısı Nuri Çorbacıoğlu, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Sureti Alem Fotoğraf Sanatçısı Uğur Aydın ve Sureti Alem Fotoğraf Sanatçısı Yusuf Kartal yer aldı.

Fotoğraf sanatıyla pandemi sürecinin daha iyi anlatabilmesi ve insanlara farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan ‘Pandemi ile Yaşam' konulu yarışmanın birincisi Kocaeli'den “Akvaryum” adlı eserin sahibi Volkan Karagülleoğlu oldu. İkinciliği Antalya'dan “Mesafeli Cuma” adlı eserin sahibi Mustafa Çiftçi, üçüncülüğü ise Denizli'den “Bisiklet” adlı eser sahibi Muzaffer Murat İlhan oldu. Ayrıca yarışmada Tokat'tan katılım sağlayan “Karantina” adlı eser sahibi Mustafa Kılınç, İstanbul'dan Yasaklı Gün” adlı eser sahibi Derya Balkan ve Kayseri'den “Pandemi Koşulları” adlı eser sahibi Nazan Çetin mansiyon ödüllerine layık görülen isimler oldu. Öte yandan 250 eser de sergilemeye layık görüldü.

Ödüle layık görülen eser sahiplerinden birinciye TFSF Altın Madalya ve 6 bin TL, ikinciye TFSF Gümüş Madalya ile 5 bin TL, üçüncüye TFSF Bronz Madalya ile 4 bin TL, 3 adet mansiyona bin TL ve 50 adet sergilemelere 250 TL ödül verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'inci düzenlenen ‘Pandemi ile Yaşam' konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda 469'u erkek, 178'i kadın olmak üzere 647 katılımcıdan en fazla 4 eser ile toplam 2 bin 210 fotoğraf, seçici kurul tarafından oylandı.