Büyükşehir'in Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayında çocuklarla buluşturacağı beş farklı tiyatrodan ilki Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Oyunda sevilen iki kahraman Arda ile Ceren çocuklarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde TRT Çocuk kanalının sevimli kahramanları Arda ile Ceren Kayseri'ye geldi. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen Arda ile Ceren müzikali büyük ilgi gördü.

Çocukların sevgilisi olan Arda ile Ceren sahneye sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile birlikte çıktı. Üç seans halinde sahnelenen oyunda çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli dakikalar geçirdiler.