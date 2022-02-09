Büyükşehir'in “değer gençlik” projesinde gençler, hem eğleniyor hem de öğreniyor

Ş. (KAYMEK) tarafından başlatılan Değer Gençlik Projesi kapsamında, mutfak atölyesinde kek pişiren gençler, keyifli dakikalar geçirirken lezzetli bir etkinliğe imza attı.

‘Genç Dostu Belediye' ödüllü Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'nin, farklı birimleri ile olduğu gibi KAYMEK aracılığı ile de gençlerin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan ve gençler tarafından ilgiyle karşılanan Değer Gençlik Projesi, 2021 Aralık ayında Başkan Büyükkılıç'ın katılımlarıyla ders başı yaptı. Değer Gençlik Projesi ilk dersten bu yana dopdolu etkinlik ve atölyeleri ile gençlere eğitimi, öğrenmeyi ve tüm bunları yaparken de eğlenmeyi bir arada sunuyor.

14-17 yaş arası gençler, toplam 320 saati bulacak eğitimlerde, 7 ayrı atölyede 25 farklı alanda gerçekleştirilen robotik kodlamadan, diksiyon eğitimine, Kaligrafi ve Filografi'den dijital tasarımlara kadar hemen her alanda kendilerini geliştirme imkânı buluyor. Ayrıca eğitimlerin yanı sıra düzenlenen eğlenceli etkinliklerle, gençler farklı beceriler kazanırken eğlenmeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Değer Gençlik'te bu hafta mutfak atölyesinde kek pişiren gençler, keyifli dakikalar geçirirken lezzetli bir etkinliğe imza attı.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK, hayat boyu öğrenme anlayışı ile Kayserililerin sanatsal, mesleki ve akademik bilgi ve becerilerini geliştirerek eğitim verilen alanla ilgili kazanımlarını hayata uygulanabilir kılmak, bilgili ve birikimli bireyler yetiştirerek ülkenin geleceğine yön vermek, unutulmaya yüz tutmuş sanatları canlandırmak, bireylerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak eğitimli insan ihtiyacına cevap vermek gibi amaçlarla hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 2021-2022 yılı 2. dönem KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları da başladı. Birçok farklı alanda eğitimlerin yer aldığı kurslar vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor.