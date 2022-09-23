Büyükşehir'in Değer Gençlik Projesi'nde yeni dönem kurs kayıtları sürüyor

Ş.'nin (KAYMEK) ‘Değer Gençlik' 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı kurs kayıtları sürüyor.

Düzenlediği mesleki eğitim ve kursların yanı sıra, eşsiz eserlerin beğeniye sunulduğu sergileri ve gerçekleştirdiği faaliyetleri ile on binlerce vatandaşa dokunan Büyükşehir KAYMEK, 9, 10 ve 11.sınıfta eğitim gören öğrencilere yönelik kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir KAYMEK'in Değer Gençlik Birimi tarafından hayata geçirilen ve öğrencilerden yoğun ilgi gören ‘Değer Gençlik' 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı kurs kayıtları sürüyor. KAYMEK'in uzman eğitmenlerince eğitim verilen kurslar, 9, 10 ve 11'inci sınıfta eğitim gören öğrencilerin, Kişisel Gelişim Atölyesi, Teknofen Atölyesi, Çevrim içi Atölyesi, El Emeği Göz Nuru Atölyesi ile Değerler Atölyesi ve Seçmeli Atölye isimli yenilenen içeriği sahip 6 farklı atölyede, 26 farklı branşta, eğitimlerle gençlerin geleceğine değer katarak teknofest ruhunu diri tutuyor. Öğrenciler kurslardan uygulamalı eğitimler eşliğinde, haftada iki gün, yılda 396 saat ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Henüz KAYMEK kurslarına kayıt yaptırmayan 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, kayıtlarını www.kaymekonline.com üzerinden yapabilecek.