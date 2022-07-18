Büyükşehir'in 'Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı' açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin organik besinler ile sağlıklı beslenmesi için her türlü desteği sağlıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nın kapılarını bu hafta sonu açıyor. Sağlıklı ve doğal sebze meyve almak isteyen vatandaşların tercihi olan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı ile doğal ve organik beslenmek isteyen tüketiciler cumartesi günleri 08.00 -18.00 saatleri arasında pazara gelebilecekler. Diğer günlerde ise üreticiler, bahçelerden rahatlıkla satış yapabilecek.

23 Temmuz Cumartesi günü açılacak olan Doğal Ürünler Pazarı'nda, domates, biber, patlıcan, reyhan, tere, nane, marul, maydanoz, semizotu, ekşimen, sumak, dereotunun yanı sıra menengiç, biberiye, ekinezya, adaçayı ve karpuz, kavun çilek, üzüm, acur, kelek ve kabak gibi ürünler bulunuyor.

Bir yandan, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda tamamen doğal fidelerden insan sağlığına zarar vermeyen doğal ürünler elde edilerek, doğal gıdanın en kısa ve ucuz yoldan tüketiciye ulaşması sağlanırken, diğer yandan ise sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Pazar yerlerinde sadece buradaki bahçelerde yetişen ürünler değil, bölgede yetişen tüm organik sertifikalı ürünlerin satışı da yapılıyor.