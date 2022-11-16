Büyükşehir'in ev sahipliğinde Atlı Cirit Şampiyonası heyecanı yaşanacak

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Spor A.Ş. ev sahipliğinde, 19-20 Kasım günlerinde Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası heyecanı yaşanacak.

Spor alanında yaptığı yatırımlarla vatandaşlara sporu sevdirerek sağlıklı ve zinde bir yaşam imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ulusal ve uluslararası birçok organizasyona da modern tesislerinde ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası Kayseri'de yaşanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günleri saat 10.00 ile 15.00 arasında düzenlenecek şampiyonaya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara sporu sevdiren kuruluşu Spor A.Ş. ev sahipliği yapacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ata sporlarını yaşatılmasına katkı sunmak amacıyla şehre kazandırdığı Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde yaşanacak şampiyona heyecanına şahitlik etmek isteyen Kayserililere ücretsiz olarak oyunları seyretme fırsatı sunuldu.

HEDEFİ 12'DEN VURAN YATIRIMLARLA DEV ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN DÖRT DÖRTLÜK TESİS

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle 2021 yılında yapımı tamamlanarak çeşitli etkinliklerin yer aldığı törenle açılışı yapılan ve şehre kazandırılan tesis hizmete girdiği günden bu yana ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi, ata sporları arasında yer alan Atlı Cirit, Atlı Okçuluk, Kökbörü, Aba Güreşi, Aşık Oyunları, Kuşak Güreşi, Mangala, Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Yabusame, Yağlı Güreş, Yaya Okçuluğu yanında Olimpik Okçuluk, Güreş, Fitness sporlarının da yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanları bünyesinde barındırıyor.

Profesyonel sporcuların yanı sıra çocuklara da okçuluk eğitimlerinin verildiği tesis 44 bin 500 metrekare arsa alanı, 5 bin metrekare toplam kapalı inşaat alanı ve 17 bin metrekare toplam açık inşaat alanını sahip.