Büyükşehir'in hayvanat bahçesi Kurban Bayramı'nda ücretsiz

Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'nin, Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde ziyaretçilerine ücretsiz olacağını söyledi.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Son süreçte, yeni doğan yavruların yanı sıra Sinop ve Van'dan gelen 5 aylık iki yavru ayı, hem ziyaretçilerin ilgi odağı olurken hem de Hayvanat Bahçesi'ne renk katıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlardan yoğun ilgi gören Hayvanat Bahçesi'nin bayramın 1'inci günü kapalı olacağını ifade ederek, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günlerine denk gelen 10, 11 ve 12 Temmuz günlerinde ise Kurban Bayramı dolayısıyla ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Başkan Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesi'nin, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerini beklediğini belirterek, 3 gün boyunca ziyaretçilerin, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'ni doya doya gezebileceğini duyurdu.

Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlığı ile ilgili veteriner hekimler tarafından koruyucu uygulamalar yapılan Hayvanat Bahçesi, 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.