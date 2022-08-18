Büyükşehirin Kayseri OSB'ye Desteği Sürecek

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim ve Denetim Kurulu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Başkan Büyükkılıç, sanayiciler ve şehrimiz için başarılı çalışmalar yapacaklarına inancını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü önünde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette, Başkan Yalçın'ın yanı sıra Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp de yer aldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, nazik ziyaretleri nedeniyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, sanayicilerin teveccühü ile üstlenmiş oldukları görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç da OSB Yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, sanayiciler ve üretime katkı vermek için büyükşehir belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.