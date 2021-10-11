Büyükşehir'in konaklama hizmeti öğrencilerin takdirini kazandı

Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, KYK yurtlarına ilk etapta yerleşemeyen üniversite öğrencilerine yurt, misafirhane ve otellerde konaklama imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından kente gelen üniversite öğrencilerinden yurt çıkmayan öğrencilere yurda ya da eve yerleşene kadar barınma imkânı sunuyor. İl dışında ikamet edip Kayseri'deki üniversiteleri kazanan ve halen öğrenime devam eden üniversite öğrencileri, barınma sorunu ile ilgili Alo 153, Whatsapp Hattı, kurum maili yoluyla müracaat etti.

Görüşmeler sonucunda Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler, kentte bulunan yurtlara, kamu misafirhanelerine ve otellere yerleştirilirken, üniversite öğrencileri de Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

“AİLEM DUALARINI EKSİK ETMİYOR”

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otele yerleştirilen Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Diyar Altınmakas, kalacak yer bulamadığı anda Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini aldığını belirterek, şunları söyledi:

“Ben KYK'ya başvurdum, kesin gözüyle bakıyordum, evlere de bakmadım. Daha sonra yedekler açıklandı. Çok az düşünce, öyle olunca ben kalacak yer bulamadım. Okulu donduracağımı bile düşünüyordum, tek başıma da ev tutamazdım. Sonra öğrendim ki Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle sosyal hizmetlerde yer bulamayan öğrencilere misafirhanelerde yer veriliyor, buraya geldim. Hatta öğrencilere bir kolaylık sağlandığını da öğrendik. Eve çıkan öğrenciler buraya başvurursa eğer mutfak araç gereçlerinin de karşılanacağını öğrendik, bu bize gerçekten destek sağladı. Ailemin de bu durumdan haberi var, onlar da belediyen in bize sağladığı desteği çok olumlu karşılıyor ve dualarını da eksik etmiyorlar.”

“KOŞA KOŞA GELDİK”

Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Kazım Murat Koç ise “İstanbul'dan geldim, ailemle bir akşam televizyon izlerken öğrencilerin yer bulamadığına dair orada denk geldi. Belediyelerin buna yardım edeceğini duydum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bununla ilgili çalışması varmış. Bir arayalım dedik, beyaz masayı tıkladık, 153'ü aradık, aradıktan sonra bize bilgi verdiler. Gelip görebilirsiniz, size yardımcı olacağız dediler. Biz de koşa koşa geldik, çünkü yer bulamamıştık, bizim için zor olacaktı” diye konuştu.

İstanbul'dan geldiğini ifade eden Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi Melih Yalçınkaya da “Büyükşehir Belediyesi'nin twitini görmüştüm. Kalacak yer sıkıntım vardı, böyle bir hizmet olduğunu duydum, başvurdum ve şu an buradayım” derken, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Mustafa Akbalık, Dikey Geçiş Sınavı ile geldiğini konaklama ile ilgili sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, “Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu kampanyayı sosyal medya üzerinden gördüm. Sağ olsunlar 3-4 gün içerisinde dönüş yapıldı, şimdi otelde konaklıyoruz” dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinden Kayseri'ye gelen ve yurt sorunu yaşadığını dile getiren Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Ertuğrul Buray Çalışan ise “Yurt mağdurlarındanım, yurt arıyorduk. Yedek olduğumuz ve kalacak yerimiz olmadığı için kalacak yer arıyorduk. Arkadaşlarımın tavsiyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Sosyal hizmetlerin yer bulamayan öğrencilere hizmeti var, biz de onlardan yararlandık” şeklinde konuştu.