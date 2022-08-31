Büyükşehir'in konserleri ile Zafer Bayramı coşkusu doyasıya yaşandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Zafer Bayramı Konserleri ile Kayserililere 30 Ağustos'un coşkusunu doyasıya yaşattı. Konserler çerçevesinde ikinci günde sahne alan sanatçılar Ayşen Kaya ve Baha sevilen parçaları Kayserililer için seslendirdi.

Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde düzenlediği zengin içeriklere sahip çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle Kayseri'de kültür sanat rüzgarı estirmeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kayserilileri Zafer Bayramı Konserleri'nde bir araya getirdi. Büyükşehir'in Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlediği, ilk gün Sanatçı Murat Kekilli'nin sahne aldığı konserle başlayan ve ikinci gün sanatçı Ayşen Kaya'nın sevilen parçaları seslendirdiği müzik ziyafetiyle devam eden etkinliğin son konserinde Kayserili ünlü sanatçı Baha, coşku dolu konserinde Kayserililerle buluştu. Kayserililer, Baha'nın seslendirdiği şarkılarla coşku ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gençlere selamını ileterek, üniversitelerin açılacağı hafta sürpriz konserler düzenleyeceklerinin de müjdesini verdi. Sanatçı Baha ve konsere katılanlara teşekkür eden Özgöncü, Baha'ya hediye takdiminde bulundu. Baha ise, Kayseri'ye katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Gençler başta olmak üzere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserleri ile Kayserililer 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.