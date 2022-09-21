Büyükşehir'in Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri bilgilendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 300 milyon TL'lik 572 konutluk ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatlar yükselirken, hak sahipleri için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Oruçreis Mahallesi'nde yaklaşık 360 bin metrekarelik alanda yapılan kentsel dönüşüm projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Dönüşüm çalışmasının süreçleri ile ilgili, hak sahiplerine yönelik Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kurada dairesi belirlenen hak sahiplerine tapu devir işlemleri, daire teslimleri, ödemeler ve diğer tüm konular ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 2 saat süren toplantıda, bilgilendirmenin ardından, tüm hak sahiplerinin merak ettikleri sorular Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp tarafından cevaplandı.

Toplantıda ayrıca Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Alp, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın projenin tamamlanabilmesi için, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi ile görüşerek, 2. etap projelendirme ve yapım çalışmalarını başlattığını belirtti.

300 milyon TL'yi bulacak Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlandığında, hak sahiplerinin yeşil alanları, sosyal donatıları ile birlikte ferah, yaşanabilir konutlara kavuşacağının altı çizildi.