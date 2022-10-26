Büyükşehir'in parçalı güneş tutulması canlı yayınını 202 bin kişi izledi

Canlı yayına 202 bin kişi katılarak, parçalı güneş tutulması heyecanını doya doya yaşadı.

Türkiye'nin pek çok yerinden de gözlenebilen 2022 yılının en önemli gök olaylarından biri parçalı güneş tutulması, tüm ülkede olduğu gibi Kayseri'de de heyecanla izlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, yaptığı etkinliklerle farklılığını ortaya koyarken, bu çerçevede en önemli gök olaylarından biri olan parçalı güneş tutulması için sosyal medya kanalından canlı yayın gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, 2022 yılının önemli gök olayları arasında yer alan parçalı güneş tutulması heyecanını vatandaşlara yaşattı. Gerçek zamanlı görüntülerinin anlık olarak izlenebildiği ve iki saat 43 dakika süren canlı yayın sayesinde, 202 bini aşkın kişi bu keyifli gök olayını izledi.

Öte yandan Kayseri Bilim Merkezi'nden yayınlanan canlı yayın, çok sayıda okulda akıllı tahtalara yansıtılan görüntüler sayesinde öğrencilere de izletildi.