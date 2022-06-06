Büyükşehir'in restore ettiği ödüllü Ahi Evran Müzesi açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla projesini hazırlayıp modern müzecilik teknikleri ile restorasyonunu gerçekleştirdiği Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi'nin açılışı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla 7 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Müzede, 12 farklı zanaatta yaklaşık 300 farklı eser sergilenecek.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan Ahi Evran'ın yaşadığı mahalle ve hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviye, dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki zamanında onarımı yapılarak, 2002 yılında Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nce Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi olarak faaliyete geçmişti. 20 yıl sonra ise Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla günümüz müzecilik anlayışına ve teknolojisine uygun olarak müzenin restorasyonu yapıldı, teşhir ve tanzimi yenilendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki tarafından kurulan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatı ile günün koşullarına uygun olarak restore edilen ve dijital sistemler ile görsel zenginlik de kazandırılan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi'nin açılışı, 7 Haziran saat 13.30'da yapılacak.

“AHİ AHLAKI İLE AHLAKLANMIŞ KAYSERİ'MİZE HAYIRLI OLSUN”

Ahi Evran tarafından Kayseri'de kurulan ahiliğin, kültürünü anlatan ve ahilik ruhunun yaşatılmasına katkıda bulunan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, yenilenen yüzü ile Kayserililere hizmet verecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de katılacağı açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Büyükkılıç, “Müzemizi günün koşullarına uygun olarak, yeni müzecilik teknikleri yeniledik. 30 bin civarında esnafı olan ve Ahi ahlakı ile ahlaklanmış Kayseri'mize hayırlı olsun. Sayın Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye de emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ederiz” diye konuştu.

12 FARKLI ZANAATTA YAKLAŞIK 300 FARKLI ESER MODERN ORTAMDA

Müzede, bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, ayakkabıcılık, urgancılık ve halıcılık olmak üzere on iki farklı zanaatın anlatıldığı, döneme ilişkin yaklaşık 300 farklı eser, modern müzecilik teknikleri ile sergileniyor.

BÜYÜKŞEHİR'E TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ'NDEN “MÜZE” ÖDÜLÜ

Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi ile Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özendirme Yarışması'nda ‘El Sanatları ve Zanaat Müzeleri' kategorisinde ödüle değer bulunmuştu.