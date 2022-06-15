Büyükşehir'in Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü etabı uzlaşma görüşmelerine yoğun ilgi

Memduh Büyükkılıç'ın vizyon projelerden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 3'üncü uygulama etabı uzlaşma görüşmeleri başlarken, hak sahipleri yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi, doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü uygulama etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde 3'üncü uygulama etabı uzlaşma görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nde başladı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak olan, afet riskine önlem alınacak nitelikte, kentsel refah sağlayan, sosyal alanları bulunan, şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak proje çerçevesinde, tüm hak sahipleri ile eşit, adil, şeffaf bir uzlaşma sağlanması için Büyükşehir Belediyesi tarafından azami gayret ederken, uzlaşma görüşmelerine hak sahiplerinden yoğun ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olduğunu vurguladı. Projede 3'üncü uygulama etabı için uzlaşma görüşmelerinin ilk gününde yoğun ilgi gösteren hak sahiplerine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, ''3'üncü uygulama etabında bulunan tüm hak sahiplerimizi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'mıza bekliyoruz” dedi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3'üncü uygulama etabı kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi doğusunda ise Açık Sokak ile çevreleniyor. 48 bin metrekarelik 3'üncü uygulama etabında 90 adet parsel, bu parsellerde 76 adet bina, 535 adet konut, 64 adet işyeri, 22 adet depo olmak üzere toplam 621 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Ayrıca yürütülen çalışmalar çerçevesinde deprem yönetmeliğine uygun olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış eski yapılar da dönüşüm projesi ile temizlendi.