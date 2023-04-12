Büyükşehir'in Sahabiye Pazaryeri'nde sona gelindi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sahabiye Mahallesi'ndeki 4 milyon 122 bin lira maliyetli kapalı pazaryeri inşaatı tamamlanırken, çevre düzenlemesinin ardından açılışa hazır hale gelecek.

Kentte altyapı ve imar çalışmalarının yanında her türlü sosyokültürel faaliyetleri de yürüten, bununla da kalmayıp sosyal donatıları da ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçiren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Sahabiye Mahallesi sakinlerinin ihtiyaç duyduğu kapalı pazaryerini bölgeye kazandırdı. Kentsel Dönüşüm Projesi sosyal donatılarından geçtiğimiz yıllarda 36 derslikli okul eğitim öğretime başlamış, bin kişilik cami ibadete açılmıştı.

4 milyon liranın üzerindeki pazaryeri hazır

Bin 610 metrekarelik kapalı alana sahip özel saha betonuna çelik konstrüksiyon yapı şeklindeki toplam 4 milyon 122 bin lira maliyetli pazaryerinin inşası tamamlanırken, çevre düzenlemesinin ardından açılış için hazırlıklarını tamamlayacak. Yapımında sona yaklaşılan aydınlatmalı Sahabiye Kapalı Pazaryeri, bölge sakinlerinin sebze, meyve ve gıda maddesi ihtiyaçlarını karşılayacak.