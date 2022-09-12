Büyükşehir'in ulaşım ve kırtasiye desteği başvuruları başladı

Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretleri ile kırtasiye giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı uygulama için başvuruların bugün alınmaya başladığını duyurdu.

Gençler ve öğrencilerden takdir toplayan projelerine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ulaşım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağı uygulamada başvuru taleplerinin 12 Eylül Pazartesi itibariyle başladığını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan gençlerimiz için eğitim de sağlık da spor da bizim olmazsa olmazımız niteliğinde ve bu konuda emeğimizi hiçbir zaman esirgemiyoruz” dedi. Öğrencilere seslenen Başkan Büyükkılıç, “Siz gençlerimizin, ülkemize, bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. Donanımlı, kendini geliştirmiş, milli-manevi değerler ile kuşanmış bireyler olun. Sizler çalışkanlığınızla, azminizle ilerleyin bizler daima yanınızda yer alacak, sonuna kadar destekçiniz olacağız” diye konuştu. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Büyükkılıç, “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM DESTEĞİ VE KIRTASİYE GİDERLERİ BÜYÜKŞEHİR'DEN

Başkan Büyükkılıç, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım ve kırtasiye giderlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını vurgulayarak, ulaşım ve kırtasiye yardımı başvuru taleplerinin, Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımdan faydalanabilmesi için belirlenen başvuru şartlarını ise şu şekilde açıkladı:

“T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında ikamet ediyor olması, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında (İlkokul, Ortaokul veya Lise) öğrenim gören çocuğunun olması, Okuluna Büyükşehir Belediyesinin araçları (otobüs ve raylı sistem) ile ulaşım sağlıyor olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının 1833 TL'nin altında olması.”

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ‘genç dostu' ödülü alan bir Büyükşehir olarak gençlerin ve öğrencilerin daima yanında yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.