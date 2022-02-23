Büyükşehir'in ulu çınarlarına emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde dolandırıcılığa karşı bilgilendirme toplantısında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gereken konuları içeren el broşürleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu. Yaşlıların dolandırıcılar için hedef kitle haline geldiğinin altını çizen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların günden güne değişen ve günün şartlarına göre ayarladıkları farklı dolandırıcılık taktikleri olduğunu belirtti. Özellikle telefon dolandırıcılarının,' terör örgütü soruşturmasına isminiz karıştı', ‘banka hesabınızı terör örgütleri ele geçirdi' gibi taktikler kullandıklarına dikkat çeken polis ekipleri, emniyetin altın, banka hesabı ve kişisel verileri istemeyeceğini vurguladı.

Türk toplumunun devletine karşı saygısının dolandırıcılar tarafından suistimal edildiğini aktaran polis ekipleri yaşlılara, bankadan aradığını söyleyen, herhangi kurum veya kuruluş yetkililerinin isimlerini kullanan kişilere ve kişisel bilgileri talep eden çağrılara itibar edilmemesi ve farklı taktiklerle eve girerek dolandırıcılık yapanlara karşı tedbirli olunması önerisinde bulundu. Ayrıca ekipler, yaşlı vatandaşların üzerlerinde çok fazla değerli eşyalar taşımamasını ve başka bir dolandırıcılık yöntemi olan evlilik vaadiyle dolandırıcılığa karşı dikkatli olmasını istedi.

Ulu çınarlar da bu önemli konuda kendilerini bilgilendirip, uyaran emniyet ekiplerine teşekkür ettiler.