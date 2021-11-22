Büyükşehirin ulu çınarlarından çocuklara moral desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi sakinleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören çocuklara hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 65 yaş üzeri yaşlı bireylerin, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdürürken, faaliyetler sonucu ortaya çıkan el örgü ürünler de, moral desteği sağlamak için lösemi tedavisi gören çocuklara hediye edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği yaşlıların bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştiren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde gün boyunca yaşlı çınarlar, merkez içerisinde akran grupları ile bir arada sosyalleşip, eğitsel faaliyetler ve sosyal etkinlikler ile keyifli ve verimli vakit geçirirken, merkez sakinlerinin destekleyici fizik tedavi ve psikolojik destek hizmetleri ile hem zihinsel hem psikolojik hem de bedensel sağlığı korunuyor. Gün içerisinde, eğitmenler eşliğinde uğraş terapileri gerçekleştirilen ve bu sayede mental rahatsızlıklarının ilerlemesi yavaşlatılabilen merkezde, uğraş terapileri kapsamında olan örgü örme, ahşap boyama, akıl oyunları, resim, müzik gibi hizmetler ulu çınarlara sunuluyor.

Süreç boyunca elde edilen ürünler kurum içerisinde sergilenirken, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görmekte olan çocuklar da ziyaret edilerek, çocuklara moral desteği sağlamak amacıyla örgü örme faaliyetleri sonucunda yapılan örgü bebekler, lösemi tedavisi gören çocuklara hediye edildi. Çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.