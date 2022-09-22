Büyükşehir'in Yarı Maraton'unda kayıtlar için son günler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenecek, ulusal ve uluslararası birçok yarışmacının katılımıyla büyük heyecana sahne olacak Kayseri Yarı Maratonu'nda kayıtların sona ermesine sayılı günler kaldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ‘150. Yılda 150 Proje'si çerçevesinde geçen yıl ‘Kültepe' temasıyla ilki düzenlenen Kayseri Yarı Maratonu bu yıl ‘Erciyes' temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü koşulacak. Heyecanla beklenen ve yoğun ilgi gören maraton için kayıtlar 30 Eylül Cuma günü sona erecek.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ulusal ve uluslararası çok sayıda katılımcının büyük heyecana ortak olması beklenen maratonda, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Aktivite ve eğlence dolu maraton, sporun yanı sıra kadim kentin tanıtımına da katkı sağlayacak.

‘Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ve ‘Erciyes' temasıyla düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak. Maratonda, halk koşusu ücretsiz olurken, 10K ve 21K parkurlarında 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda 150 TL katılım ücreti şartı bulunuyor.

Yarı Maraton'da halk koşusu, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Tuna kavşağından dönüşle Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. 10K koşusu Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Sivas Caddesi üzerindeki dönüş noktasından gerçekleşecek dönüşle Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. 21K koşusu ise Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Kumarlı tramvay durağından dönüşle yine Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Katılımcılar ise Büyükşehir'e ait tesislerden ücretsiz faydalanabilecek.

Maratonda dereceye giren katılımcıları ise toplam 384 bin TL para ödülü bekliyor. Yurt içi ve yurt dışından profesyonel atletlerin de yer alacağı binlerce kişinin koşacağı yarı maratonda, ödüller 21K Genel Klasman, 21K Yaş Grupları Türk Sporcu, 10K Genel Klasman Türk Sporcu ve 10 Yaş Grupları Türk Sporcu kategorilerinde takdim edilecek.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com internet sitesi üzerinden alınırken, maratonla ilgili detaylı bilgiye de siteden ulaşılabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek aktivite ve spor dolu bir organizasyonla katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.