Büyükşehir'in yaz kursları devam ediyor

7'den 70'e binlerce kişi yaz dönemini öğrenerek geçiriyor.

Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu'nun markası olan KAYMEK ve yılın her gününde gençliğin yanında olan Genç KAYMEK gençlik merkezleri farklı kurs çeşitleriyle eğitim hizmeti veriyor. Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde, Sınava Hazırlık Kursları devam ediyor. Binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı LGS'ye Genç KAYMEK ile hazırlanıyor.

Eğitim kurslarının yanı sıra KAYMEK ve Genç KAYMEK tesislerinde açılan yaz okulları da devam ediyor. 8-13 yaş grubu çocuklar için 23 tesiste Yaz Okulu açıldı. Kurslara katılan 2 bin 567 öğrenci; Kuran-ı Kerim, değerler eğitimi, akıl ve zekâ oyunları, İngilizce, diksiyon ve kod game gibi branşlarda eğitim alıyor. Yaz okulu öğrencileri, atölye çalışmaları, sokak oyunları, mutfak, takı tasarım ve resim etkinlikleri ile de keyifli zaman geçiriyorlar.

Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki Sosyal Yaşam Merkezleri'nde de yaz okulları açtı. İlçelerdeki 15 tesiste ve 17 branşta açılan yaz okullarında 1200 öğrenci eğitim görüyor.

KAYMEK, yetişkinlere yönelik de 9 tesis ve 30 branşta eğitim veriyor. İşaret Dili, Osmanlıca, Bilgisayar İşletmenliği, Muhasebe, Diksiyon, Autocad, Ebru, Kağıt Rölyef, Pastacı Çırağı, Fön Çekimi gibi branşlarda verilen kurslarda 1236 kişi eğitim alıyor.