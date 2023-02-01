Büyükşehir'in yeni kütüphanesinde minikler için Survivor parkuru

Kayseri'nin en yeni kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi'nde minikler için survivor parkuru kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ‘150. Yılda 150 Proje' çerçevesinde çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüğü 'kütüphaneler şehri' Kayseri'nin en yeni kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi'nde çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri adına her hafta birçok etkinlik düzenleniyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Erkilet Kütüphanesi'nde çocukların hem psikomotor hem bilmekle alakalı gelişimlerine katkıda bulunması amacıyla survivor parkuru düzenlendi. Çocuklar bu renkli etkinlikte hem eğlendiler hem de yarıştılar.

MİNİKLERDEN BÜYÜKKILIÇ'A: “TEŞEKKÜRLER MEMDUH DEDE”

Yarıyıl tatil hediyesi olarak çocuklara kalem hediye edilirken, çocuklar da ‘Teşekkürler Memduh dede, seni çok seviyoruz' diyerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler.

Erkilet Kütüphanesi'nde bulunan çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü ve bu bölümde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle çocuklar için keyifli ortam oluşturuluyor. 800 kişi kapasiteli Erkilet Kütüphanesi'nde, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlerimize yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri gençler tarafından ise takdir topluyor.

ERKİLET KÜTÜPHANESİ'NDE 15 BİN BASILI KİTAP, 22 BİN E-KİTAP OLMAK ÜZERE YERLİ YABANCI KAYNAK KİTAPLARI MEVCUT

Erkilet Kütüphanesi, 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap olmak üzere yerli yabancı kaynak kitapları bünyesine barındırırken, kütüphanede bilgisayar odası, masal odası, çocuk kütüphanesi bulunuyor. Ayrıca kütüphanenin aşağı katında grup çalışma odası, kafeterya, satranç takımları olmak üzere bölümler yer alıyor.