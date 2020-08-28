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Büyükşehir'le ulaşım kalitesi artıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde can ve mal kayıplarının yaşanmaması, yaya ve araç trafiği akışının daha düzenli olabilmesi ve ulaşımı daha konforlu hale getirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 51 bin metre soğuk yol çizgisi, 7 bin 290 metrekare sıcak termoplastik yol çizgisi, 2 bin 900 metrekare yaya geçidi yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol çizgi çalışmalarına Fuzuli ve Tuna Caddeleri'nde devam etti.


Hem ilçelerde hem de kent merkezinde ulaşımın kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, can ve mal kayıplarının yaşanmaması, yaya ve araç trafiği akışının daha düzenli olabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'nca, Kayseri'nin tüm yollarına 2020 yılı içerisinde 51 bin metre soğuk yol çizgisi, 7 bin 290 metrekare sıcak termoplastik yol çizgisi, 2 bin 900 metrekare yaya geçidine çizgi çalışması yapıldı. Ayrıca kapatılan yaya geçitlerinde 4 bin 182 metrekare freze ile çizgi silme uygulaması gerçekleşti. Başkanlıkça, UKOME Kurulu Kararları ile trafikte seyreden araçların düzenli akışını ve yayaların güvenli şekilde karşıdan karşıya geçişlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda gerçekleştiriliyor.

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