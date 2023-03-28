Büyüksimitci: “200 bine yakın şirketimiz depremden olumsuz etkilendi”

KAYSO Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi. Depremin ekonomiye etkileri ve bölgenin ayağa kaldırılması için yapılan çalışmaların konuşulduğu toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, deprem bölgesinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek, “Tüm bu sıkıntılı günleri, hep birlikte, devlet-millet el ele vererek, yardımlaşarak atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Allah devletimize, milletimize güç versin” dedi Deprem ve sel felaketinin yaşandığı bölgelerin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılmasının öncelikli gündemler arasında olduğunu ifade den Özkaya, “Bölgedeki ticaretin ve sanayinin bir an önce ayağa kaldırılması, üretimin ve çalışma hayatının başlaması gerekmektedir. Bu konuda da önemli adımların atıldığını görmekteyiz. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmekte. Bizler de elimizden geldiği kadar bölgedeki firmalarımıza destek olmalıyız. Tedariklerimizde ve ödemelerimizde bölgeyi gözetmeli ve katkıda bulunmalıyız. Bölge firmalarına mümkün olduğunca öncelik vermeliyiz” diye konuştu.

“Yaraları sarmak için devletle birlikte tüm Türkiye'nin el ele verdi”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen ve 50 binin üzerinde can kaybı yaşanan depremin üzerinden iki aya yakın bir süre geçtiğini hatırlatarak, deprem ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Yaraları sarmak için devletle birlikte tüm Türkiye'nin el ele verdiğini ifade eden Büyüksimitci, “Özellikle TOBB çatısı altında faaliyet gösteren tüm Oda ve Borsalarımız aracılığı ile deprem bölgesine 4 bin 500 tır, 750'ye yakın kamyon, 6 uçak ve 7 gemi yardım malzemesi ulaştırıldı. Tüm bu yardımlar siz değerli sanayicilerimiz, iş dünyasının temsilcileri ve hayırseverler sayesinde gerçekleştirildi. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

200 bine yakın şirketin depremden olumsuz etkilendiğinin altını çizen Büyüksimitci, “Depremden etkilenen 11 ilimiz ülke ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturuyor. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren 200 bine yakın şirketin bu felaketten olumsuz etkilendiği belirtiliyor. 2 milyondan fazla insanın ise başka illere nakledildiği biliniyor. Bölge ekonomisini ayağa kaldırmak, ticareti canlandırmak ve üretimi devam ettirmek için depremzede vatandaşlarımızın bir an önce şehirlerine dönmesi gerekiyor. Bunun için de kalıcı konutlara ihtiyaç var” diye konuştu.

Başkan Büyüksimitci, TOBB bünyesindeki 12 Sanayi Odasının Başkanları ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında, depremden etkilenen 11 ilin ekonomilerinin yeniden canlandırılması ve normalleşmesi sürecine katkı sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini açıklayarak, beş proje üzerinde görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

Toplantıda alınan beş maddeye değinen Büyüksimitci, “Toplantıda; Tedarikçim Deprem Bölgesinden, Ulusal Gıda Perakendecileri Çalışması, E-ticaret Pazaryerlerinden Pozitif fark, Teknik Destek Temini ve Çalışanlara İlave Gelir Desteği gibi maddeler üzerinde birleştik. Bu beş madde ile bölgedeki ticaretin başlamasını ve sanayide çarkların dönmesini hedefliyoruz. TOBB bünyesinde çalışmalarımız devam ediyor. Sanayicilerimiz bu güne kadar çok ciddi katkılarda bulundu ama bundan sonrası da çok önemli. Deprem bölgesini ayağa kaldırabilmek için hepimiz el birliğiyle, neye gücümüz yetiyorsa katkıda bulunup, bölge halkını kalıcı konutlara kavuşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmasında ihracat rakamlarını da değerlendiren Başkan Büyüksimitci, 2022 yılının dokuzuncu ayından beri Avrupa ve Amerika pazarlarında yaşanan durgunluktan dolayı ihracatta artış hızının azaldığını, özellikle ihracatın yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştirdikleri Avrupa pazarının kendilerini çok ciddi etkilediğini, bazı sektörlerde az da olsa düşüş yaşadıklarını aktardı. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen geçen yılın ocak ayına göre bu yılın ocak ayında yüzde 5,25 oranında bir artışla 280 milyon 601 bin doları yakaladıklarını, yıllık ihracatın ise, 3 milyar 932 milyon 572 bin dolar olduğunu sözlerine ekledi.

Son olarak meclis üyelerinin Ramazan ayını tebrik eden Başkan Büyüksimitci, hep birlikte sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde Ramazan Bayramı'na kavuşmayı diledi.